将棋の藤井聡太名人（23）＝王将など7冠＝への挑戦権を争う第84期A級順位戦が21日、大阪府高槻市の関西将棋会館で指され、糸谷哲郎八段（36）が佐々木勇気八段（31）に115手で勝利した。糸谷は開幕2連勝、佐々木は2連敗となった。A級は棋士10人が年度を通じて総当たりで9局ずつ指す。まだ序盤とはいえ。連勝は前期挑戦者で順位1位の永瀬拓矢九段（32）、9位の近藤誠也八段（29）、10位の糸谷の3人になった。糸谷は今年度から