今回、Ray WEB編集部は最低なオタク友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。同じアイドルが好きだったことで、猛スピードで仲よくなった主人公とその友だち。果たして、2人の当落の結果は...？原案：Ray WEB編集部作画：どんぐりライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】高校の頃から主人公へのラブコールが止まらない友だち！彼女にはある思惑があるようで…？