NGT48が結成10周年記念「1期生お披露目10周年特別公演」を21日、NGT48劇場（新潟市）で開催した。15年8月21日に、新潟市のみなとぴあでグループのお披露目を行ってから10周年を記念した公演で、現メンバー33人がアンコールを含めて全20曲を披露した。オープニングの「会いたかった」から「BINGO！」まで4曲続けて披露した後、1期生、西潟茉莉奈（29）と清司麗菜（24）がコメント。清司は「『会いたかった』と（2曲目の）『NGT48』