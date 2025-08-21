レディース、メンズ、キッズの革新的なカジュアルフットウェアのグローバルリーダーであるクロックスは、ゴーストバスターズとのスペシャルコラボレーションによるアイテムを8月21日からり発売する。1984年の第1作目の映画が公開されると瞬く間に大ヒット。その後も幾度となくリメイクされ、40年以上たった今も、世界中から愛され続けている名作「ゴーストバスターズ」とクロックスとのスペシャルコラボがついに実現した。ゴースト