連合がまとめた参院選の総括文書の原案が判明した。立憲民主、国民民主両党が消費税減税を公約に掲げたことについて「連合方針との乖離（かいり）が生じた」と批判した。改選議席が伸び悩んだ立民を「党存続の危機」と表現し、「立民と国民民主が与野党に分かれることだけは到底容認できない」として自民、公明両党と連立政権を組むことに否定的な考えを示した。原案は２１日に開かれた連合の会合で提示された。芳野友子会長は