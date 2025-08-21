「ボクシング・８回戦」（２１日、後楽園ホール）２２年世界ユース選手権金メダルなどアマ７冠を誇る日本バンタム級１０位のホープ、坂井優太（２０）＝大橋＝がヤン・チュンファ（中国）と５４・５キロ契約８回戦を行い、５回２分４７秒ＫＯ勝ちで、プロ５連勝（５ＫＯ）を飾った。タフな相手に粘られたものの、右ジャブでコントロールしながらボディーで体力を削り、最後はワンツーで仕留めて倒した。カウント中に相手陣営が