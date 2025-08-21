栃木県警が、県内の10代女性を連れ回したとして、未成年者誘拐の疑いで福島市の男（36）を書類送検したことが21日、捜査関係者への取材で分かった。男は福島、山形両県警に逮捕され、自殺ほう助罪などで起訴されている。