ロシアのラブロフ外相は21日、プーチン大統領とゼレンスキー大統領の首脳会談をめぐり、「事前に全ての課題を検討すべき」と述べました。実施には条件があるとして、早期実施を否定した形です。ラブロフ外相は21日、インドのジャイシャンカル外相との会談後に記者会見し、プーチン大統領とゼレンスキー大統領の首脳会談をめぐり、「事前に全ての課題が検討される必要がある」と述べました。その上で、将来的な和平合意の署名に向け