巨人・田中将大投手（３６）が２１日のヤクルト戦（神宮）に先発。およそ４か月半ぶりとなる白星を飾り、日米通算１９９勝目を挙げた。幸先の良いスタートを切った。初回から１点の援護を受け、マウンドに上がった田中将は三者凡退と順調な立ち上がりを見せた。２回の打線の猛攻により大量の援護点にも恵まれ、４回のオスナのソロで１点を献上するも５回まで無失点に抑える好投を披露し、５回３安打１失点。余力を残したまま