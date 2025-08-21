?ミスター女子プロレス?こと神取忍（６０）が、アニキこと水波綾（３７）とのタッグで躍動した。２１日のＬＬＰＷ―Ｘ神田明神ホール大会で２人は初タッグを結成。高瀬みゆき＆藪下めぐみと対戦した。試合が始まると藪下に柔道の帯でぶん殴られなかなかペースを奪えず、苦戦を強いられた神取だったが、強烈な頭突きで敵軍を一蹴。藪下をつかまえるとぐるぐるスリーパーで吹き飛ばした。その後神取は水波と好連係を炸裂。最後は