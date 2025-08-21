Hey! Say! JUMPの山田涼介さん（32）が20日、東京ドームで行われたプロゲームチーム『Crazy Raccoon』（クレイジーラクーン）の大型イベント『CR FES 2025』にサプライズ登場。新設される『STAR部門』へ『LEO』名義で加入することを発表しました。■山田さんが加入するプロゲームチーム『Crazy Raccoon』とは『ゲーマーをかっこよく魅せる』をテーマに、2018年4月に結成されたプロゲームチーム『Crazy Raccoon』。eスポーツの発展