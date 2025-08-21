巨人は２１日のヤクルト戦（神宮）に７―１と大勝。阿部慎之助監督（４６）は日米通算１９９勝目（今季２勝１敗）を挙げた先発・田中将大投手（３６）を称賛した。初回から１点の援護をもらった田中将は三者凡退と順調な立ち上がりを見せた。２回、味方打線による一挙５得点の大量援護にも助けられた。４回にオスナからソロ弾を浴びたものの、失点はこの１点のみ。５回８１球を投げ３安打１失点と好投。勝ち投手の権利を持ちマ