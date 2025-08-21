【ソウル＝依田和彩】北朝鮮の朝鮮中央通信は２１日、ウクライナ侵略を続けるロシアに派遣された「朝鮮人民軍海外作戦部隊」の兵士らの国家表彰授与式が行われると伝えた。開催日は報じられていない。国を挙げて兵士をたたえ、国内の結束を図る狙いとみられる。同通信によると、金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記は２０日、式典に出席するために帰国した指揮官らと面会し、「世界において最も強力な軍隊としての地位と