「ヤクルト１−７巨人」（２１日、神宮球場）巨人・田中将大投手が５回３安打１失点の好投で今季２勝目を挙げ、日米通算２００勝に王手をかける同１９９勝目を手にした。４月３日・中日戦（バンテリンドーム）以来約４カ月ぶりとなる勝利。好投の要因はどこにあったのか。巨人ＯＢのデイリースポーツ評論家・関本四十四氏は、無四球で初球の見逃しストライクが１０あったことに「ものすごく丁寧に投げていて、投げミス、逆球