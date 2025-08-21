Photo: にしやまあやか こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。この記事は2025年7月19日に公開された記事を編集して再掲載しています。 暑くなると、ついシャワーで済ませがちなバスタイム。でもなんとなく、洗い上がりのスッキリ感が足りないなと感じる日が増えてきました。頭皮のベタつきは、皮脂だけでなく洗い残しや洗いすぎが原因になること