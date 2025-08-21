◆プロボクシング▽日本スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１０回戦〇王者・石井渡士也（５回ＴＫＯ）同級１位・津川龍也●（２１日、東京・後楽園ホール）日本スーパーバンタム級王者・石井渡士也（２４）＝ＲＥ：ＢＯＯＴ＝が同級１位・津川龍也（２５）＝ミツキ＝を５回２分４８秒ＴＫＯで下し、初防衛に成功した。戦績は、石井が１０勝（７ＫＯ）１敗２分け、津川が１４勝（９ＫＯ）３敗。初回は両