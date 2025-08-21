◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―５広島（２１日・横浜）広島・モンテロがまたもＤｅＮＡ・バウアーを打ち砕いた。４回無死一塁で左翼席へ先制の９号２ラン。ＤｅＮＡ戦は今季６本塁打と相性がいいが、バウアーから３本目。「なぜ打てるか分からないけど、バウアーの配球を何となく読めるようになってきたよ。いい反応で打てた」と内角高めの１４９キロを捉えた。８月は６本塁打と好調。ファビアンと今季２度目のアベック弾も