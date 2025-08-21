Image: 小暮ひさのり たまにある深刻なやつ。iPhoneのOSアップデートと聞くと、今秋登場のiOS 26を心待ちにしている人も多いと思いますが、その前にやっておかないとダメそうなアップデート。Apple（アップル）から現在のiOS 18向けのセキュリティアップデート「iOS 18.6.2」が配信されています。内容は…このアップデートには重要なセキュリティ修正が含まれ、すべてのユーザに推奨されます