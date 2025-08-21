◆パ・リーグ日本ハム０―１０オリックス（２１日・エスコン）日本ハムはオリックスに１０安打１０失点で完封負けを喫し、首位・ソフトバンクとのゲーム差は３・５に拡大した。新庄剛志監督は、「こういう日はサウナ入って、酸素（カプセル）入って整えます」と笑顔で切り替えた。大差がついた試合中盤以降は、好調のレイエスや野村をベンチに退け、ベンチメンバーを起用した。「伏見くんも打ったし、有薗くんも打ったし、奈