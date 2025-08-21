タレントの藤本美貴さん（40）が21日、飲料メーカーの水分補給啓発イベントに登場。子どもと行っている暑さ対策を明かしました。イベントで、夏の暑さを乗りこえるために行っていることを聞かれた藤本さんは1つ目に「首を冷やす」と発表。「首元を冷やすとやっぱりひんやりするので、子どもたちも習い事とか学校とか行く時に“持っていきなさい”って言ってそれぞれ持ち歩いて冷やしています」と話しました。2つ目に発表したのは「