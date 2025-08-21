◇パ・リーグオリックス10―0日本ハム（2025年8月21日エスコンF）2回で8点を先行するなど、今季5度目の2桁得点での圧勝。日本ハム戦の連敗を4でストップし、オリックス・岸田監督も「皆打ってくれましたね。きょうは（安心して）見てました」と安どの表情を浮かべた。西川が復帰後3戦目で圧巻の3ランを放てば、杉本が2戦連発で続き、中川は4戦連続の本塁打を記録。さらに紅林にもソロが飛び出すなど、一発攻勢での得点に