◇セ・リーグヤクルト1ー7巨人（2025年8月21日神宮）ヤクルトの中村悠平捕手（35）が通算1000安打を達成した。球団捕手では大矢明彦、古田敦也に次ぐ3人目の記録となった。「本当は勝って、1000本安打を迎えたかったですけど、しょうがないかな。ただ、田中さんから打てて非常に光栄に思います」先頭で迎えた3回の第1打席だった。1ボールからの2球目、巨人・田中将の直球を左前にはじき返した。一塁ベース上で記念ボー