元人気子役で女優の美山加恋（28）が21日、自身のインスタグラムを更新。韓国語能力試験4級に合格したことを報告した。美山は「韓国語能力試験4級合格したー！！」と書き出し「前回初めて受験して、スコアがたしか147点で惜しくも4級届かず。そして今回のスコアが183点。伸びた！」と伝えた。韓国語能力試験は1級から6級までのグレードがあり、数字が大きくなるほど難易度が増す。4級は「日常生活を問題なく過ごせる」「詳細