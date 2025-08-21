お笑いタレント・お見送り芸人しんいち（40）が21日に更新されたテレビ朝日の公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」に出演し、いまだにユーチューバーを見下していると語る場面があった。「ユーチューバー」の話題になると、しんいちは「全然知らんユーチューバーとか、ネットのインフルエンサーと絡む仕事がもう苦痛で」とぶっちゃけ。「ちゃんと俺はまだユーチューバーを下に見てんねん」といい「“言うのはダ