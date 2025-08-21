『トイ・ストーリー５』が、2026年夏に日本で公開されることが21日、発表されました。監督・脚本を務めるアンドリュー・スタントンさんらが、作品の概要などを明かしました。『トイ・ストーリー』シリーズは、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆を描いた物語。これまで、長編映画に加えて、『トイ・ストーリー3』のその後を描いたスピンオフ作品『トイ・ストーリー・オブ・テラー！』など、短編作品も公