【ニューヨーク共同】21日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比33銭円安ドル高の1ドル＝147円61〜71銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1648〜58ドル、172円04〜14銭。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長によるジャクソンホール会合での講演を22日に控え、様子見ムードが強かった。