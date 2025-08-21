乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。8月14日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、8月8日に24歳の誕生日を迎えた遥香先生が、24歳の抱負を語りました。 乃木坂46の賀喜遥香＜リスナーからのメッセージ＞「遥香先生、24歳のお誕生日おめでとうございます！ 遥香先生の笑顔に、たくさん元気をもらっ