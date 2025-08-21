「ロッテ１２−１０楽天」（２１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）楽天が猛反撃するもあと一歩及ばずに連敗。最下位・ロッテに痛恨のカード負け越しで、三木監督は敗戦を背負った。先発の滝中が３回２／３を７安打１０失点と大乱調。味方のミスにも泣きながら、投手陣としてはロッテの４番・山口に２０日の同戦から４打席連続本塁打を許した。それでも打線は奮起し、最大１０点あった点差を猛追。九回には２点差まで詰め寄る