皮膚に出る赤い発疹。痛みを伴い、場合によっては後遺症が残ることもある『帯状疱疹』。その原因や傾向、さらに予防効果のあるワクチンの種類などについて医師に聞いた。 ■痛み伴う“帯状疱疹”なぜ発症？ 「はじめから皮膚の症状が出ることもあるが、皮膚の症状が出る数日前から先にピリピリとした痛みが出ることもある」こう話すのは、新潟大学医歯学総合病院の長谷川瑛人医師だ。 そもそも帯状疱疹は“水痘帯状疱疹ウイル