２１日午後６時前、広島市佐伯区皆賀の住宅で「６０代の女性が室内で倒れている」と警察から消防に通報がありました。 駆け付けた救急隊によりますと、女性は重傷で病院に搬送されたということです。 意識があったかはわかっていません。 警察は事件を視野に捜査しています。