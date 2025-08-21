「ＤｅＮＡ２−５広島」（２１日、横浜スタジアム）広島２年目の高太一投手が７回２失点の好投で２勝目を挙げ、打ってもプロ初安打を放ってファビアンの２ランを呼び込むなど投打で活躍した。七回にはＤｅＮＡ・宮崎に粘られた末の２０球目を本塁打にされる場面があった。「何球投げたかは覚えてないです。ずっと投げてました。すごいっす。打ってくれ！と思って投げたら、最悪の結果になりました」と答えてスタンドの笑いを