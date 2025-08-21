日本航空は新潟と大阪・伊丹空港を結ぶ空の便の冬の期間の運航について、1日4往復から3往復に減便します。 日本航空は現在、1日4往復している『新潟－伊丹線』について、来年1月6日から2月28日までの冬の期間限定で1日3往復に減便すると発表しました。冬の期間の利用者数が低迷していることを受けての対応で、減便は去年に続き2年連続。3月は1日4往復に戻します。日本航空新潟支店の担当者は「減便を恒例にしないため、利用