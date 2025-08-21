まもなく迎える夏休み明け。この時期は「不登校になりやすい」と言われています。子どもたちにとって心身のリズムが乱れやすいこの時期、周りの大人ができる対応策や注意点について専門家に聞きました。 夏祭りや家族そろっての旅行など楽しかった夏休みも残りわずか。学校が再開する時期に注意したいのが、夏休み明けの子どもたちの“心の変化”です。【新潟青陵大学碓井真史 教授】「学校がどんなに楽しい場所だとしても、家