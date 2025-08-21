スノーボードとスケートボードでオリンピックに出場した新潟県村上市出身の平野歩夢選手が8月21日、夏休み中の子どもたちにスケートボードを指導しました。子どもたちにとって貴重な体験となったようです。 21日、都内で行われたスポーツイベントで兄・英樹さんや弟・海祝選手とともに登場したのは、スケートボードで東京オリンピックに出場した平野歩夢選手です。【平野