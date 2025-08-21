（台北中央社）超党派議員連盟「日華議員懇談会」のメンバーで、衆院会派「有志の会」の福島伸享衆院議員は20日、リモートで中央社の取材に応じ、「民主主義、そして自由な社会を守っている日本と韓国、台湾という三つの国が連携を取ることが非常に大事」との認識を示した。また経済や安全保障、社会、文化などの面での密接な関係を「今こそ作らなければならない」と語った。福島議員は、台湾に対する日本政府の姿勢について、外交