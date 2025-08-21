（台北中央社）中央気象署（気象庁）地震観測センターは21日、同日午後に南部・嘉義県大埔郷を震源として発生したマグニチュード（M）5.1の地震について、1月21日の台湾南部地震の余震だろうとの見方を示した。今後もマグニチュード5程度の余震が発生する可能性があるとし、事前の備えを心がけるよう呼びかけている。午後4時37分ごろに発生した地震では、嘉義県や南部・高雄市、台南市で最大震度4を観測した。震源の深さは10.4キロ