名家の跡取り【漫画】本編を読む5コマ漫画家の伊東さん(@ito_44_3)が描く創作ギャグ漫画「名家の跡取り」は、息子を叱る父親の意外な理由を描いた作品だ。■「なんだこの通信簿は！」成績じゃない、息子を叱る本当の理由名家の跡取り01名家の跡取り02名家の跡取り03名家の跡取り04名家の跡取り05物語は、父親が通信簿を見て「なんだこの通信簿は！」と息子を叱るところから始まる。しかし息子は、テストがほとんど100点だったこと