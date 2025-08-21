（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は21日、国際総合大会「ワールドゲームズ」成都大会に出場した選手らと台北市の総統府で面会した。健闘に感謝を伝えるとともに、政府としてスポーツを重視していく姿勢を示し、スポーツを通じて台湾を強くしようと呼びかけた。17日まで行われた成都大会で台湾は金5個、銀6個、銅4個を獲得し、メダルランキングで15位に入った。金メダルの数では2013年のコロンビア・カリ大会と並び、海外