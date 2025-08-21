台風12号が上陸した鹿児島県では大雨となっていて、土砂災害などに厳重な警戒が必要です。台風12号は鹿児島県姶良市付近にあって、ゆっくりと東に進んでいるとみられます。いちき串木野市付近では1時間におよそ120ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨情報が出されました。予想される24時間雨量は多いところで、薩摩地方で300ミリ、大隅、種子島・屋久島地方で200ミリで、線状降水帯が発生した場合は局地的にさらに雨