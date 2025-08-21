◇セ・リーグヤクルト1ー7巨人（2025年8月21日神宮）ヤクルトは巨人に1−7で敗れ、借金21となった。高津臣吾監督（56）は先発・石川雅規投手（45）の2回6失点KOについて言及した。ベテラン左腕の投球について、「あれだけ長打を打たれるわけですから。投げる球も甘かったんだろうし、タイミングを崩すこともできなかったかな」と指揮官。「腕が振れていないので、いいところを（相手打線が）振ってくれないよね」と続け