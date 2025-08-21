日本ハムは２１日、オリックス戦（エスコン）に０―１０で大敗。連勝が「４」で止まり首位ソフトバンクとのゲーム差が「３・５」に広がった。先発・バーヘイゲンが初回三者凡退の立ち上がりも２回に急変。一死後から２安打と四球で満塁のピンチを背負うと、続く若月の左前打で先制点を献上した。さらに相手打線につかまった右腕は二死満塁から広岡の左前適時打で２失点。直後には西川にも５号３ランを浴び２回途中７失点での早