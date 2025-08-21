ドル売りに反応、米失業保険申請が増加、フィラ連銀指数も悪化＝ＮＹ為替 米新規失業保険申請件数は２３．５万件と前回の２２．４万件から増加した。市場予想は２２．５万件だった。また、８月フィラデルフィア連銀景況指数も－０．３と前回の＋１５．９や市場予想＋６．５を大きく下回る結果だった。市場では米債利回り低下とともにドル売りに反応している。 USD/JPY147.63EUR/USD1.1651EUR/JPY172.02