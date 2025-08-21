米１０年債利回りは４．２９３％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:38）（%） 米2年債 3.746（-0.002） 米10年債4.293（+0.002） 米30年債4.899（+0.004） ドイツ2.746（+0.029） 英国4.700（+0.028） カナダ3.443（-0.003） 豪州4.278（-0.020） 日本1.604（0.000） ※米債以外は10年物