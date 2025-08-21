ドル円のピボットは１４７．６４円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:44現在） ドル円 現値147.74高値147.93安値147.26 148.70ハイブレイク 148.31抵抗2 148.03抵抗1 147.64ピボット 147.36支持1 146.97支持2 146.69ローブレイク ユーロ円 現値172.07高値172.37安値171.53 173.29ハイブレイク 172.83抵抗2 172.45抵抗1 171.99ピボット 171.61支持1