◇プロ野球パ・リーグ ロッテ12-10楽天（21日、ZOZOマリン）両チーム合わせて6ホーマーを含む20安打の乱打戦となり10安打12得点を挙げたロッテが楽天に勝利しました。初回、2アウトから郄部瑛斗選手がセンターへの3ベースを放ち、いきなり2アウト3塁のチャンスを作ると、続く山口航輝選手が自身初3試合連続のホームランとなるレフトへの先制2ランを放ち、幸先のよいスタートを切りました。2点リードで迎えた3回、プロ初先発