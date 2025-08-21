モデルで俳優の生見愛瑠さん（23）とお笑いコンビ・見取り図が、イベントに登場。生見さんが、友人関係で悩みを抱えていることを明かしました。3人が登場したのは、美容クリニックの新CM発表会です。ファッション誌の企画で約20キロの減量に成功し、話題になった盛山晋太郎さん（39）。最近は、“美”への意識が高まっているそうで「僕がやってたマックスの美容が、水で顔を洗うだけやったんです。水で顔を洗うだけの男がお恥ずか