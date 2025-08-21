◇プロ野球セ・リーグ 広島5-2DeNA(21日、横浜スタジアム)DeNAの宮粼敏郎選手が広島先発・郄太一投手にフルカウントから10球ファウルで粘った末、20球目をホームラン。SNSには両選手をたたえるコメントが寄せられています。DeNAは5点を追いかける7回、先頭の桑原将志選手がヒットで出塁。その後1アウトとなりますが、ここで宮粼選手が驚異の粘りを見せます。広島先発・郄投手に3球で1ボール2ストライクに