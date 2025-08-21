◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―５広島（２１日・横浜）ＤｅＮＡの三浦大輔監督が１打席で２０球粘り、最後は５号２ランを放った宮崎敏郎内野手を称賛した。宮崎は７回１死一塁広島・高の投じたボールを何度もカットし、粘った。１０球目から１０球ファウルで粘り、２０球目の１４５キロの直球を強振。打球は左翼ポール際に入る２ランとなり、ハマスタは騒然となった。指揮官は「打ちにいった中でファウルにしたのは敏郎