◆パ・リーグ日本ハム０―１０オリックス（２１日・エスコンフィールド）オリックス・岸田護監督が、負傷交代した太田の現状について説明した。２回にバーヘイゲンの１４９キロが右手を直撃。試合中はアイシング等で応急処置をしており「ちょっと分からないですね。一応、病院に行っているので。それ次第ですね」とした。太田は不動の正二塁手として欠かせない存在。２２日から３ゲーム差の４位・楽天と３連戦（楽天モバイル）