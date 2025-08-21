フィギュアスケーターで女優、モデルとしても活躍する本田紗来（１８）が２１日、インスタグラムを更新。この日、２４歳の誕生日を迎えた姉でフィギュアスケーターでタレントの本田真凜を祝福した。「お誕生日おめでとう！いろんなことに怖がらず挑戦して、目標を掴み取るまで頑張れる真凜がこれからもずっと私の憧れであり誇りで、だいすきなお姉ちゃん！写真集も発売おめでとう♡これからもずっと、真凜に特大の